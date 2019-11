Une délégation d’opérateurs agricoles ghanéens en tournée du 3 au 10 novembre au Maroc a tenu, ce jeudi à Casablanca, une rencontre de networking pour identifier les opportunités de coopération et de partenariat dans le secteur agricole.

Parrainée par le Ghana Scholarships Secrétariat, cette visite s’inscrit dans le cadre du « programme de récompenses » destinées aux opérateurs ghanéens nommés « meilleurs agriculteurs nationaux pour la saison de récolte 2018 ».

Elle offre l’occasion à la délégation ghanéenne de s’informer de l’expérience marocaine dans le domaine agricole et des résultats obtenus par le Royaume dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV).

La délégation ghanéenne profitera également de son séjour au Maroc pour présenter le secteur agricole de son pays et les opportunités d’investissement qu’il recèle. Lors de cette rencontre organisée par l’ambassade de la République du Ghana au Maroc, cette délégation, composée d’acteurs économiques opérant dans le secteur de l’agriculture, l’agro-industrie et la pêche, et des représentants du ministère de l’alimentation et de l’agriculture ghanéen, a mis à l’honneur ses agriculteurs qui se sont distingués dans les différentes filières agricoles.