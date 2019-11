Le Conseil Provincial du Tourisme de Ouarzazate, en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme et les professionnels du Tourisme de Ouarzazate, organise un voyage de Presse de Trois jours en faveur d’une dizaine de journalistes Français accompagnant le vol Inaugural opéré par TRANSAVIA, ce 7 Novembre 2019 et reliant Paris à Ouarzazate.

L’objectif de cette opération de promotion est de faire découvrir aux membres de cette importante délégation, l’importance du Potentiel touristique et culturel de Ouarzazate et sa région. Les membres de cette délégation se rendront au Ksar d’Ait Benhaddou (patrimoine de l’UNSSCO depuis 1987), aux kasbahs de Taourirt et d’Amridil, à l’ oasis de Fint, à la palmeraie de Skoura ainsi qu’aux studios de cinéma de Ouarzazate. De plus une visite est programmée à la maison des roses à Kelâa Mgouna ainsi qu’aux gorges de Dades.