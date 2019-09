Le programme de promotion « Maghreb Oléagineux » vient d’être lancé au Maroc, permettant à la filière nationale de colza et tournesol d’améliorer ses performances grâce aux semences européennes. Grâce à ce programme, cofinancé par l’Union européenne et Terres Univia, le Maroc pourra ainsi augmenter sa production locale de colza et tournesol et réduire ses importations de graines oléagineuses, indique un communiqué de l’UE et Terres Univia.

La dynamique de structuration de la filière impulsée par le Plan Maroc Vert repose sur l’implication forte d’acteurs clés (Fédération interprofessionnelle des oléagineux au Maroc, Groupement des industriels des oléagineux au Maroc) qui assurent un débouché aux agriculteurs et leur fournissent encadrement technique et intrants, ajoute la même source, notant que dans ce contexte, les semences européennes de colza et de tournesol sont un levier d’amélioration de la rentabilité des exploitations agricoles.