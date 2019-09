Le navire-école de la marine colombienne « Gloria » a accosté, ce lundi à Casablanca, dans le cadre d’une initiative qui se poursuivra jusqu’à jeudi prochain visant le renforcement des relations entre le Maroc et la Colombie.

La visite de ce navire, sur les mers depuis 1968 pour représenter la Colombie, est plus spéciale puisqu’il intervient à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance de la Colombie et de la célébration des quarante ans de relations diplomatiques entre Bogota et Rabat, a indiqué, à cette occasion, l’ambassadeur de Colombie au Maroc, Maria Del Pilar Gomez Valderrama.

Cet anniversaire, a-t-elle souligné, « sera l’occasion pour réaffirmer nos liens exceptionnels d’amitié et de coopération et réitérer notre volonté commune de continuer à consolider cette relation et à créer de nouveaux espaces de travail ».