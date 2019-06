Le gouvernement rwandais et le Fonds international de développement agricole (FIDA) viennent de signer un mémorandum d’entente pour l’implémentation de la première phase du Projet d’irrigation et de gestion intégrée des bassins versants de la province de l’Est (KIIWP1), une initiative dont le coût global est estimé à environ 25 millions de dollars.

Le mémorandum d’entente, qui prévoit une contribution du Fonds sous forme de prêt de l’ordre de 17,8 millions de dollars et d’un don de 8,3 millions de dollars, a été signé à Kigali entre Gilbert F. Houngbo, président du FIDA, et Geraldine Mukeshimana, ministre rwandaise de l’Agriculture et des Ressources animales, indique mercredi un communiqué du Fonds mondial.

« Le projet KIIWP1 vise à augmenter la résilience des zones agricoles face à la sécheresse, grâce à la réhabilitation et protection des bassins versants, le développement de l’irrigation et l’installation d’institutions efficaces de gestion des infrastructures », indique le FIDA

En termes de résultats attendus du projet, cette initiative permettra la construction de 35 citernes et forages de même que l’irrigation de 2.275 hectares situés dans 8 zones arides localisées dans la province de l’Est, que sont Mwiri, Ndego, Gahini, Kabare, Murundi, Rwinkwavu, Kabarondo et Murama.

S’agissant du plan social, le KIIWP1 devrait appuyer 11.250 exploitants agricoles et bénéficier à 21.000 personnes, précise la même source.

Le projet encouragera, selon le FIDA, une agriculture intelligente face aux changements climatiques sur les terres irriguées et pluviales par l’intermédiaire des fermes-écoles et par la diffusion de bonnes pratiques en matière de nutrition.

Par ailleurs, il permettra d’investir dans la réhabilitation des bassins versants, le développement des infrastructures d’approvisionnement en eau pour le bétail et les besoins domestiques, ainsi que dans la mise en place d’institutions efficaces de gestion des infrastructures.

L’agriculture est le principal moteur de réduction de la pauvreté au Rwanda. Le secteur emploie près de 70% de la population et fournit 91% des produits alimentaires consommés dans le pays. De plus, il procure 70% des recettes d’exportation et représente 32,7% du produit intérieur brut.

L’agriculture au Rwanda se caractérise par de petites unités de production et par une forte pression démographique sur les ressources naturelles. Environ 80% de la population rurale est constituée d’exploitants pratiquant une agriculture de subsistance qui sont majoritairement tributaires des systèmes de production pluviale (moins de 6% de toutes les terres cultivées du pays sont irriguées).