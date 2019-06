Les Assises de la plasturgie, tenues en marge de la 8ème édition du Salon international de la plasturgie, du caoutchouc et des composites en Afrique du nord (PlastExpo 2019), se sont penchées, mercredi à Casablanca, sur les différents moyens à même de diagnostiquer et de faire ressortir les freins au développement du secteur.

S’exprimant à l’ouverture de cet événement, placé sous le thème « la plasturgie au cœur des alliances industrielles innovantes », le directeur de la Fédération marocaine de plasturgie (FMP) Nabil Saouaf a indiqué que ces Assises visent à diagnostiquer et à faire ressortir ces freins et ce, afin de trouver les moyens de les dépasser.

Il a, dans ce sens, précisé que la FMP, représentant du secteur de la plasturgie au Maroc, s’est engagée avec le ministère de tutelle sur des écosystèmes industriels censés faire développer le secteur et lever l’ensemble des freins, notamment à caractère structurel et réglementaire pour pouvoir booster la croissance dans le secteur ainsi que de développer l’emploi et l’investissement.

Aujourd’hui, la croissance intrinsèque du secteur est tirée par les autres secteurs. « La plasturgie est un secteur horizontal et son développement est lié aux autres secteurs qui augmentent la consommation du plastique tels que l’agroalimentaire, l’automobile ou l’agriculture » a expliqué M. Saouaf.

En marge de ces Assises, la FMP a remis les distinctions « ambassadeur national Plasturgia 2020-2019 » et « ambassadeur international Plasturgia 2020-2019 » respectivement aux Professeurs chercheurs Hassan Hannache de l’Université Hassan II de Casablanca et Abderrahim Maazouz de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon.

Les travaux de ces Assises se sont déroulés en deux panels portant sur les « leviers réglementaires, assainissement de l’environnement concurrentiel et protection du marché et accès au foncier » et « leviers, formation professionnelle, innovation et promotion du trait d’union profession université ».

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, PlastExpo 2019, organisé à l’initiative de la FMP et en collaboration avec l’agence Global Fairs & Events, constitue un rendez-vous d’affaires incontournable qui consacre le Royaume en tant que hub régional des secteurs de la plasturgie et de l’emballage euro-méditerranéens, africains et arabes.

Cette manifestation est aussi marquée par la tenue du Congrès international plasturgia 2019, événement qui est le fruit d’un succès de rapprochement entre le secteur de la plasturgie marocaine et le monde de la recherche scientifique et de l’innovation à travers l’université marocaine, et le Forum emploi 2019 sera également organisé en marge de ce salon, pour promouvoir la formation et l’employabilité dans le secteur de la plasturgie.

Privilégiant les relations sud-sud ainsi que les échanges multilatéraux internationaux, ce salon, considéré comme vitrine de la plasturgie marocaine, réunit plus de 300 exposants de 33 pays couvrant l’ensemble des métiers de la plasturgie et table sur pas moins de 20.000 visiteurs professionnels marocains et étrangers. Il connait notamment une participation remarquable du Qatar et de l’Égypte, représentées par plusieurs entreprises venues pour prospecter les opportunités qu’offre le marché marocain.

Afin d’encourager la créativité et l’initiative des jeunes talents, le PlastExpo accueille des écoles représentées par leurs étudiants afin d’exposer leurs projets et leurs idées concernant le développement de la recherche et de l’innovation dans le secteur de la plasturgie.

Les organisateurs ont obtenu le label de qualité « UFI Approved Event » (manifestation approuvée par l’UFI, l’Association mondiale du secteur des expositions) pour le PlastExpo certifiant le niveau le plus exigeant des normes relatives aux salons professionnels. La transmission de données vérifiées par des auditeurs indépendants étant l’une des pierres angulaires des normes de qualité de « UFI Approved Events », toutes les données statistiques du salon ont été et seront auditées par un cabinet d’audit indépendant.