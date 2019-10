Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a présidé à Sidi Kacem, le lancement officiel de la campagne agricole 2019-2020 depuis la région de Rabat-Salé-Kenitra.

Et afin de garantir la réussite de la campagne agricole en cours et promouvoir la dynamique positive engendrée par le Plan Maroc Vert, le ministère prend une série de mesures et d’incitations pour un développement agricole productif et à forte valeur ajoutée, dans la continuité des efforts de développement du secteur entrepris dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Ainsi, concernant les semences, le ministère met à disposition 2,2 millions de quintaux de semences sélectionnées à des prix incitatifs, à travers la commercialisation de semences à des prix de vente subventionnés, atteignant les 175 dh/quintal pour le blé tendre, 195 dh/quintal pour le blé dur et 345 dh/quintal pour l’orge.

Quant aux engrais, le marché sera approvisionné à hauteur de 680 000 tonnes, au même prix de la campagne précédente.

Et pour une utilisation rationnelle et appropriée des engrais, il sera procédé à l’exploitation des cartes de fertilité des sols réalisées (8,7 millions d’hectares) avec un renforcement du conseil agricole.