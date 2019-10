– Maroc : ‘‘Le Royaume a connu ces dernières années des progrès en matière de promotion de la musique classique à travers les évènements et les concerts organisés par l’Orchestre philharmonique du Maroc et l’Orchestre symphonique royal’’, a affirmé Marouan Benabdellah, virtuose marocain du piano, dans un entretien à l’agence MAP.

– Lima : L’ambassade du Maroc au Pérou a participé, récemment, à la première édition de la Foire Internationale Saveurs et Cultures du Monde, avec un stand attractif et bien distingué.

– Marrakech-Safi : La 8ème édition du Forum régional des arts de la femme, se tiendra du 10 octobre au 16 novembre dans la région, sous le thème « Le rôle des femmes marocaines dans la sauvegarde du patrimoine national matériel et immatériel ».

– Maroc : Le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) lance sa campagne annuelle de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein durant le mois d’octobre.

– Rabat : L’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) a rendu hommage, ce mardi, au corps enseignant de la langue amazighe, et ce à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants.

– Marrakech : La ville abrite jusqu’au 2 novembre prochain à la galerie David Bloch, l’exposition « Hors sol » du plasticien français Vincent Abadie Hafez, l’un des fondateurs de la calligraphie urbaine.

– Casablanca : Futur.e.s in Africa – l’événement dédié à l’innovation digitale comme levier de transformation des territoires – revient pour une nouvelle édition les 28 & 29 octobre 2019 sous le thème ‘‘territoires durables’’.

– Marrakech : Le Directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’académie de Limoges, Pr. Marc Moyon animera ce jeudi soir, à la Faculté des Sciences et Techniques relevant de l’Université Cadi Ayyad, une conférence sous le thème « Manuscrits scientifiques arabes de l’Afrique subsaharienne: quelques éléments quantitatifs ».

– Casablanca : L’événement ‘‘Printing Days’’ aura lieu du 10 au 12 octobre au Club Paradise, offrant ainsi l’opportunité de découvrir les dernières solutions et applications du marché du Printing.

– Khouribga : La première édition du Festival pluridisciplinaire « Mine d’Art » se tiendra du 11 au 19 octobre, à l’initiative de Act4community Khouribga du Groupe OCP.

– Marrakech : L’Instituto Cervantes présente l’exposition d’art contemporain « Lieux partagés » de l’artiste espagnole Arancha Goyeneche, et ce jusqu’au 6 novembre.

– Aïn Taoujdate : ‘‘Potentialités génétiques du figuier au Maroc et opportunités de valorisation’’ est le thème d’une journée portes-ouvertes, qui aura lieu le 16 octobre au domaine expérimental.

– Marrakech : Le coup d’envoi de la 20ème édition du festival d’astronomie a été donné, ce lundi soir, avec un focus particulier sur la contribution considérable des femmes au développement des sciences, notamment l’astronomie.

– Tiznit : Le ministère de la Culture et de la Communication (Département de la culture) organise du 10 au 16 octobre la deuxième édition du forum d’Afoulay pour le théâtre amazigh.

– Marrakech : Le 1er Symposium international sur la Sainteté et le culte judéo-musulman au Maroc sera organisé du 29 au 31 mars prochain.

– Casablanca : Le Conseil régional de l’ordre des architectes du Centre a célébré, ce lundi, la journée mondiale de l’architecture par la mise en lumière des architectes Omar Alaoui, Rachid Andaloussi et Elie Mouyal à travers des projets de grande envergure, dans un esprit de partage, de convivialité et de débat.

– Essaouira : La Caravane « Innov-Maroc », un événement articulé autour d’un appel à projet d’innovation ouvert au grand public, a fait escale, ce lundi à l’Ecole des Sciences et Techniques (EST) d’Essaouira et ce, à l’initiative de la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie.

– Essaouira : La ville accueillera du 31 octobre au 3 novembre prochains, la 16ème édition du Festival « Les Andalousies Atlantiques », avec au menu 15 Concerts d’anthologie dédiés à donner au Patrimoine Musical Judéo-Arabe ses lettres de noblesse.

– Rabat : La quatrième édition d’Africa Security Forum se déroulera du 1er au 3 décembre 2019 sous le thème « L’impact du changement climatique sur la sécurité en Afrique ».

– Casablanca : La 11ème édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement « Pollutec Maroc 2019 », prévue du 30 octobre au 2 novembre à la Foire internationale, proposera une programmation riche et mettra en lumière les Pays de la CEDEAO.

– Fès : La 12ème édition du Festival de la culture soufie se tient du 19 au 26 octobre courant.

– Casablanca : ESCA Ecole de Management organise une conférence sous le thème « Les mutations géoéconomiques dans la région MENA – Post printemps arabes », le 8 octobre à 17h00 dans les locaux de l’école.

– Mons (Belgique) : Une exposition sur le thème « Le Maroc : entre traditions et modernité » a été inaugurée se tient actuellement, et jusqu’au 20 mars prochain, au Mundaneum, mettant aux cimaises un siècle de photographies retraçant l’histoire du Royaume.

– Agadir : La 2ème Journée nationale dédiée aux enfants à besoins spécifiques sera organisée le 12 octobre courant, à la Faculté de médecine et de pharmacie avec la participation des familles et proches de cette catégorie d’enfants, leurs accompagnateurs, les professionnels de l’éducation et de la médecine concernés par le handicap.

– Santiago de Chili : Le Maroc sera l’invité d’honneur de la 39ème édition du Salon international du livre (FILSA 2019) qui se tiendra dans la capitale chilienne du 4 au 8 décembre prochain.

– Rabat : « Figurations et implications historiques du soufisme dans les sociétés musulmanes d’Afrique orientale et de l’océan indien occidental » est le thème d’une conférence qui sera organisée ce mercredi par l’Académie du Royaume du Maroc.

– Midelt : La ville s’apprête à accueillir du 10 au 13 octobre l’édition 2019 du Salon National de la Pomme (SAPOM) organisé sous le thème « La logistique, la valorisation et la commercialisation de la pomme, levier de l’emploi des jeunes ».

– Casablanca : Le Salon International des Industries Céréalières »Grain & Milling Expo » (GME), ouvrira ses portes, du 9 au 11 octobre courant, à la Foire Internationale.

– Rabat : Etat d’urgence d’instants poétiques, manifestation d’art contemporain hors les murs, réunit pour sa 2ème édition une douzaine d’artistes marocains au Jardin d’Essais Botaniques, du 25 octobre au 16 novembre 2019.

– Marrakech : La première édition du Tango Festival, un événement inédit destiné à promouvoir cette danse au Maroc, aura lieu du 17 au 20 octobre à l’initiative de l’association Tango&co.

– Marrakech : La cité ocre abrite les 29 et 30 octobre courant, le Séminaire France-Maroc sur la maladie de Wilson à l’initiative du laboratoire d’Hydrobiologie, Ecotoxicologie et Assainissement (LHEA) de la Faculté des Sciences Semlalia et la Société Francophone pour l’étude de la Maladie de Wilson.

– Casablanca : L’artiste peintre Bouchaib Moual a revisité les composantes et les symboles de la culture marocaine, le temps d’une exposition qui se tient jusqu’au 2 novembre à l’espace « Rivages » de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger.

– Casablanca : L’Amadeus Art Gallery, dirigée par Amal et Mehdi Laraqui, présente, du 17 octobre 2019 AU 17 novembre 2019 l’exposition de l’artiste Hakim Daoudi.

– Midelt : La 4ème édition du Salon régional de l’artisanat de Drâa-Tafilalet aura lieu du 8 au 13 octobre à Midelt à l’initiative de la Chambre de l’artisanat de cette région, a-t-on appris auprès des organisateurs.

– Tanger : Les inscriptions à la douzième édition du Forum international MEDays, qui aura lieu du 13 au 16 novembre prochain à Tanger, sous le thème « Crise Globale de Confiance : Faire Face aux Incertitudes et à la Subversion », sont désormais ouvertes sur le site www.medays.org.

– Agadir : La troisième édition du festival d’Anmoggar N Jazz se tiendra du 23 au 27 octobre à la salle municipale Brahim Radi.

– Meknès : L’Institut National de la Recherche Agronomique organise la journée Portes-Ouvertes du Domaine Expérimental d’Aïn Taoujdate, le mercredi 16 octobre 2019, sous le thème : Potentialités génétiques du figuier au Maroc et opportunités de valorisation.

– Essaouira : La ville accueillera du 11 au 13 octobre la 3è édition du Moga Festival des musiques et cultures électroniques.

– Safi : La pièce de théâtre « Périmé » de la troupe « Atelier Iliade pour la création et le développement culturel » (Ouled Teima), représentant la région Souss-Massa, a remporté le Prix de la meilleure œuvre complémentaire dans le cadre de la 2è édition du Festival national des amateurs du théâtre.

– Oujda : La ville accueillera du 9 au 13 octobre courant la 3ème édition du Salon maghrébin du Livre ‘’Lettres du Maghreb’’, dont le Cameroun est l’invité d’honneur.

– Rabat : La onzième édition du festival national du « Samaa » se tiendra les 9 et 10 octobre, sous le thème « Samaa marocain, pensée et dhikr, créativité et divertissement ».

– Taroudant : La 4è édition du festival du henné se tiendra du 22 au 27 novembre prochain, sous le signe « la maison de henné, un levier principal de développement économique ».

– Taza : »Code de la famille et communauté marocaine de l’étranger » est le thème d’un colloque qui sera organisé, les 26 et 27 novembre, à l’initiative de la faculté polydisciplinaire de la ville.

– Zagora : Le centre « Al Kassabah » pour la culture et les arts organise, du 9 au 13 octobre, la 7ème édition du Festival international du conte et des arts populaires.

– Fès : Le 22ème festival national de l’art du madih et du samaâ se déroule du 4 au 12 octobre, avec un menu riche en soirées artistiques et veillées religieuses.

– Casablanca : Dans le cadre de son cycle de conférences « Echanger pour mieux comprendre », le Pôle Edition & Débats de la Fondation Attijariwafa bank a organisé le jeudi 3 octobre 2019 à 18h, à l’espace d’art Actua, sa 52ème édition autour de la thématique « Emploi des jeunes : la formation professionnelle s’ouvre aux métiers du futur ».

– Dakhla : La ville a abrité, du 4 au 6 octobre, la 4ème édition de la Foire agricole internationale de Dakhla-Oued Eddahab (FAID 2019), sous le thème « L’Agriculture, levier pour l’emploi des jeunes et le développement du monde rural ».