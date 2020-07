Les investissements privés et publics se sont élevés à 14,2 milliards de dirhams (MMDH) durant la période 2008-2019 au niveau de la région du Gharb, selon les données de l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) du Gharb.

Le bilan des réalisations du Plan agricole régional durant la période 2008- 2019 au niveau de la zone d’action de l’Office comprend notamment un total de 14,2 MMDH d’investissement privés et publics, avec une augmentation substantielle des superficies des principales filières de production variant de +17% à +119% et une production qui a dépassé les objectifs, oscillant entre 29% et 230%, indique l’ORMVA dans un communiqué, citant des chiffres exposés par le directeur de l’Office, Aziz Bellouti, lors de la 1ere session du conseil d’administration tenue récemment sous la présidence du secrétaire général du département de l’Agriculture, Mohamed Sadiki. Le montant total de la subvention accordée aux agriculteurs durant cette période dans le cadre du Fonds de Développement Agricole s’élève à 2,07 MMDH, relève la même source.

“Actuellement, on enregistre une relance de la valorisation de la production agricole à travers la mise en place de 2 grandes unités de valorisation des agrumes d’une capacité totale de plus de 95.000 T/an (une unité est achevée au niveau de la Province de Sidi Slimane et une autre en cours au niveau de la Province de Sidi Kacem)”, indique le communiqué.

Par ailleurs, l’Office relève que l’activité agricole n’a pas cessé depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19 grâce à l’engagement et le dévouement sublime des agriculteurs et la mobilisation des services régionaux, provinciaux et locaux du ministère de l’Agriculture, ce qui a permis l’approvisionnement des marchés en produits agricoles de manière normale et continue dans le respect des mesures préventives et sanitaires.

Cette réunion, à laquelle ont pris part les membres du Conseil d’Administration de l’Office et les directeurs généraux et centraux du ministère, se tient dans un contexte marquant l’achèvement du Plan Maroc Vert et le lancement de la nouvelle stratégie de développement agricole “Génération Green”.

Lors de cette réunion, les membres du Conseil ont félicité, à l’unanimité, le directeur de l’Office ainsi que son équipe, pour les efforts déployés et leurs engagements continus pour le développement de la région et le rayonnement de l’Etablissement.