Le Salon international de l’agroalimentaire « World Food Moscou » s’est ouvert ce mardi dans la capitale russe avec la participation du Maroc.

Le Royaume, qui prend part pour la sixième année consécutive à cet événement, vise à travers sa participation à renforcer sa présence sur le marché russe, en augmentant la part de ses exportations et en explorant de nouveaux partenariats dans de nouvelles filières de production et d’exportation agricoles.

Le pavillon marocain érigé dans le cadre de cet événement sur une superficie de 320 mètres carrés par l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (Morocco Foodex), sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, allie authenticité et modernité sous le signe « Kingdom of Taste ».

Le stand marocain met en avant les atouts du Royaume dans le secteur agroalimentaire à travers la participation de 17 sociétés marocaines spécialisées qui exposent une large palette d’agrumes, de légumes frais et de produits du terroir et qui opèrent dans la production, le conditionnement, l’emballage et l’exportation de fruits et de légumes.