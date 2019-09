L’ambassadeur non résident de Singapour à Rabat, George Goh, a affirmé que les institutions financières de son pays sont disposées à collaborer avec celles du Maroc.

Lors d’entretiens dernièrement à Rabat avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le diplomate singapourien a indiqué que le Maroc dispose de multiples atouts le prédisposant à jouer un rôle de leadership dans le domaine des finances et des affaires, citant la stabilité et la position géographique du Royaume en tant que trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.