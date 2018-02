Infomédiaire Maroc – Dalia Foods, acteur majeur dans le secteur agro-alimentaire au Maroc, vient de se voir renouveler ses certifications selon les normes ISO 9001, système de management de la qualité, et ISO 22000, système de management de la sécurité des aliments. Ce renouvellement a été marqué par la transition de la norme ISO 9001 vers la version 2015, qui apporte des nouveautés notamment dans le domaine de la gestion des risques et opportunités liés à chaque service, de la surveillance des prestataires externes, de la gestion des connaissances de l’entreprise et de l’intégration du SMQSA (Système de management de la qualité et de la sécurité alimentaire) dans la stratégie globale de l’entreprise.

Rédaction Infomédiaire