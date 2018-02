Infomédiaire Maroc – Les autorités néerlandaises vont interjeter appel contre la décision du tribunal au sujet de l’extradition vers le Maroc du dénommé Said Chaou, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour trafic de stupéfiants. ‘‘Le ministre de la Justice et de la sécurité et la ministre des Affaires étrangères ont pris connaissance de la décision du tribunal concernant la demande d’extradition de Said Chaou, suspecté de trafic de drogue’’, a indiqué l’ambassadeur des Pays Bas à Rabat, Désirée Bonis.

‘‘Le ministre néerlandais de la Justice et de la sécurité et le procureur général examinent actuellement le jugement du tribunal en vue d’un pourvoi en cassation’’, a précisé la diplomate néerlandaise. Bonis a tenu à ajouter que ‘‘les Pays Bas entretiennent des relations amicales riches et historiques avec le Maroc auxquelles ils attachent beaucoup d’importance’’. Pour rappel, le tribunal de Zelande Ouest Brabant (sud des Pays Bas), qui a rendu sa décision ce jeudi après-midi, n’a pas répondu favorablement à la demande d’extradition vers le Maroc de Said Chaou.

Le ministère néerlandais de la Sécurité et de la Justice avait annoncé, le 29 juin dernier, avoir arrêté cet individu qui fait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux pour « association de malfaiteurs » et « trafic international de stupéfiants ».

Rédaction Infomédiaire