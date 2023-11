L’ancien président du Conseil consultatif des droits de l’Homme (CCDH), Ahmed Herzenni, est décédé lundi soir à l’hôpital militaire de Rabat, des suites d’une longue maladie. Il était âgé de 75 ans.

Natif de Guercif en 1948 et ancien détenu politique, le défunt avait remplacé, en 2007, feu Driss Benzekri à la tête du CCDH (fonction qu’il occupera jusqu’en mars 2011, date à laquelle cette Institution est remplacée par le Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH)), avant d’être nommé, en 2016, ambassadeur itinérant du Royaume chargé des questions des droits de l’homme.

Titulaire d’un doctorat en sociologie et en anthropologie de l’université du Kentucky (Lexington) aux Etats-Unis en 1994, feu Herzenni a entamé sa carrière professionnelle en tant qu’enseignant au collège (1971-1986), avant d’exercer en tant que chercheur à l’Institut national de recherche agronomique de Settat (1986-1995) et de Rabat et Settat (1997-2006), puis en tant que professeur à l’université Al Akhawayne d’Ifrane (1995-1996).

Auteur de plusieurs articles et ouvrages, feu Ahmed Herzenni avait été nommé par le roi Mohammed VI, en novembre 2006, secrétaire général du Conseil supérieur de l’Enseignement.

Les obsèques de feu Herzenni auront lieu ce mardi après-midi dans sa ville natale, apprend-on.