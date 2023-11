Une commission ministérielle sera créée dans l’objectif de traiter les problématiques liées au statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale, a annoncé, lundi à Rabat, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

Cette commission sera composée du ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Akhannouch a précisé, lors d’une réunion de la majorité gouvernementale, qu’il présidera en sa qualité de chef de gouvernement cette commission et veillera au suivi et à la recherche de solutions, mettant l’accent sur l’impératif du retour des enseignants en classe pour l’exercice de leurs fonctions.

Lors de cette réunion des groupes de la majorité des deux Chambres du Parlement qu’il a présidée aux côtés du Secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, et du Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, Akhannouch a affirmé que la porte du dialogue « sera toujours ouverte », assurant que le gouvernement est prêt à améliorer certaines dispositions du statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale.

Il a notamment mis l’accent sur les objectifs de la réforme actuelle de l’Education, qui prévoit une hausse mensuelle de 2500 dirhams aux enseignants.

Notant que « l’essence de toute amélioration consiste à garantir la qualité de l’éducation », Akhannouch a soutenu que la concrétisation des objectifs de l’État social passe essentiellement par « la réalisation de résultats tangibles qui permettent de rompre avec le décrochage scolaire et la faiblesse criante des apprentissages ».

Il a relevé que le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports a accompli « un travail colossal à travers les consultations nationales » ayant impliqué environ 21.000 enseignantes et enseignants, plus de 33.000 élèves et plus de 20.000 familles, en vue d’élaborer un plan de réforme de l’éducation ».

Ces consultations ont servi de base pour la création d’une « école pionnière » ayant donné des résultats positifs pour avoir aidé 63.000 élèves à améliorer leur niveau de manière significative, a-t-il expliqué.