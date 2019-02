Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a été désigné « meilleure institution de financement du développement » africaine de 2018 par l’Association des institutions africaines de financement du développement (AIAFD).

Cette distinction, obtenue pour la 3ème fois consécutive, consacre le business model du groupe bancaire et sa capacité à accompagner, par des dispositifs innovants et adaptés, l’ensemble des composantes du monde agricole et rural notamment les plus vulnérables, indique un communiqué du GCAM.

Le groupe Crédit Agricole du Maroc est passé, en une décennie, d’établissement financier spécialisé à un groupe bancaire solidement ancré dans le paysage financier marocain avec la caractéristique spécifique d’avoir développé des outils d’accompagnement et des véhicules de financement dédiés à tous les segments d’activité et répondant, en particulier, aux besoins spécifiques de la petite agriculture et du monde rural, relève la même source.

Ce succès est également le fruit d’une vision partagée et d’une mobilisation collective dans le cadre du plan Maroc vert (PMV) et de ses différentes composantes, fait savoir le communiqué, ajoutant que le GCAM a accompagné les différents axes de ce plan en déployant des produits spécifiques et adaptés pour chacune des filières identifiées au titre du premier pilier prônant le développement d’une agriculture moderne à haute valeur ajoutée et à haute productivité.

Le GCAM a aussi mis en place des structures dédiées pour répondre aux objectifs du second pilier du PMV en ce qui concerne l’accompagnement solidaire de la petite agriculture.

Créée sous les auspices de la Banque Africaine de Développement (BAD) en 1975, l’AIAFD regroupe les banques et établissements financiers concourant au financement du développement en faveur des secteurs publics et privés en Afrique.

