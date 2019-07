Près de 7,4 millions têtes d’ovins et de caprins ont été identifiés dans le cadre des préparatifs de l’Aid Al Adha 1440, a indiqué l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), rassurant que l’état sanitaire du cheptel est « satisfaisant ».

236 000 unités d’élevages et d’engraissement ont été enregistrées auprès des services vétérinaires de l’ONSSA, représentant une augmentation de 71% par rapport à l’année dernière, a précisé l’ONSSA dans un communiqué, ajoutant qu’au terme de cette opération, qui devra s’achever fin juillet courant, il est prévu d’atteindre environ 8 millions d’ovins et de caprins identifiés.

A l’instar de l’année dernière, le plan d’action Aïd Al Adha 1440, mis en place par l’ONSSA sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, comprend en plus de l’enregistrement des éleveurs-engraisseurs et l’identification des ovins et des caprins, le contrôle de la qualité de l’eau, le contrôle des aliments pour animaux, le contrôle des médicaments vétérinaires, ainsi que le contrôle des fientes à la sortie des élevages avicoles et à leur destination.

A ce jour, les services de l’ONSSA ont mené 658 sorties de contrôle, prélevé pour analyse 381 échantillons d’aliments pour animaux, 500 échantillons de viandes et 25 échantillons d’eau et délivré 331 laissez-passer des fientes de volailles, relève le communiqué. A l’issue de ces contrôles, 10 procès-verbaux d’infractions ont été dressés et envoyés à la justice, a noté l’ONSSA, indiquant que 3 cas concernent l’utilisation des fientes de volailles pour l’engraissement des animaux dans les régions de Casablanca et de Rabat et 7 cas se rapportent à la vente de médicaments vétérinaires au niveau des souks hebdomadaires d’origine inconnue ou sans autorisation dans les régions de Marrakech, l’Oriental, Rabat-Salé-Kénitra et Béni Mellal-Khénifra.

Aussi, 30 souks supplémentaires, dont 8 souks nouvellement créés cette année, seront mis en place, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, pour renforcer le réseau de commercialisation des ovins et des caprins. L’ONSSA prévoit le lancement de la campagne « Al gazar Diali » qui consiste en la formation et la sensibilisation des bouchers, informant qu’une permanence sera également assurée par plus de 300 médecins et techniciens vétérinaires, dont la liste sera publiée sur le site web de l’ONSSA, durant la période Aid Al Adha pour répondre aux demandes d’information des citoyens. L’ONSSA a également mis à la disposition des citoyens le numéro 0801003637 pour recevoir les demandes d’informations des consommateurs de 8h à 20h.