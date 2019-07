Un total de 6 millions de têtes sont identifiées et trente souks supplémentaires dédiés à la vente des ovins et caprins mis en place à ce jour dans le cadre des préparatifs de la fête du sacrifice, indique l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Cette année, environ 8 millions d’ovins et de caprins devraient être identifiés suite à l’adhésion massive des éleveurs-engraisseurs à l’opération de l’enregistrement destinée pour Aid Al Adha, précise l’ONSSA dans un communiqué.

A ce jour, 6 millions de têtes ont été identifiées et plus de 223 000 éleveurs engraisseurs enregistrés, soit une augmentation de 62% par rapport à l’année dernière, l’opération de l’identification des ovins et des caprins devant s’achever vers la fin du mois de juillet courant.