Dans le cadre des préparatifs pour la fête de l’Aïd Al Adha, le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts informent l’ensemble des opérateurs concernés des mesures nécessaires qui doivent être prises afin d’assurer les conditions sanitaires adéquates dans le contexte de la pandémie COVID-19, a annoncé mercredi un communiqué conjoint des deux ministères.