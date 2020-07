A la mi-journée, l’alimentation a été rétablie pour 80% des abonnés dans plusieurs quartiers de la ville, précise Lydec, assurant avoir réagi immédiatement en procédant à des manœuvres au niveau du réseau moyenne tension et à travers son centre de veille et de conduite centralisée pour le rétablissement progressif de l’alimentation.

Il s’agit d’un incident d’envergure qui a provoqué la coupure de plus de 1.000 postes de distribution publique, alimentant plus de 200.000 clients. La panne s’est produite au niveau du réseau Moyenne Tension de Lydec en liaison avec une perturbation technique des lignes très haute tension alimentant les 3 postes-source de Lydec (Ouled Haddou, ADE et Dar Bouazza).