Infomédiaire Afrique – L’Union européenne (UE) a annoncé jeudi une aide supplémentaire de 50 millions d’euros en faveur du Mali en appui à la mise en oeuvre de ses réformes structurelles.

Ce financement reflète la détermination de l’UE à renforcer davantage sa coopération avec le Mali en l’appuyant notamment pour la mise en œuvre de réformes structurelles concernant l’amélioration de la sécurité, de la gouvernance et de l’accès aux services de base dans le pays, selon un communiqué de la Commission européenne.

Ce montant additionnel, précise la même source, permettra d’augmenter les enveloppes des programmes d’appui budgétaire en cours au Mali qui « visent à accompagner la mise en œuvre de réformes dans des secteurs stratégiques sur le court terme ».

Et d’ajouter que ces réformes permettront de renforcer la sécurité sur le territoire malien, de lutter contre la corruption, d’améliorer l’accès à l’éducation élémentaire, en particulier pour les filles, d’améliorer l’accès à une justice équitable, d’augmenter l’offre de formation professionnelle, et de réduire l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

L’Union européenne est le premier partenaire du Mali en matière de coopération au développement.

Le nouveau financement porte le budget européen dédié à ce pays dans le cadre du fonds européen de développement, à un total de 665 millions d’euros pour la période 2014-2020.

En termes de développement, l’UE s’est engagée à accompagner le Mali dans quatre secteurs prioritaires, à sa savoir la consolidation de la paix et la réforme de l’État, le développement rural et sécurité alimentaire, l’éducation, et les infrastructures.

Rédaction Infomédiaire