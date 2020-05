Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a souligné, dimanche, que l’information relative à l’octroi d’aides aux chevaux dans le contexte de la crise sanitaire actuelle est totalement fausse.



Les communications autour de ce sujet ont eu lieu entre la SOREC et les professionnels qui ont exprimé leur demande par rapport à un soutien financier, a précisé la même source dans un communiqué, affirmant que la démarche n’a pas reçu l’accord du ministère et n’a nullement été avalisée et aucun montant n’a été mobilisé dans ce sens.



Toutes les informations circulant à ce sujet restent ainsi dénuées de tout fondement, insiste le ministère.