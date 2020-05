L’élaboration d’un projet de loi de finances rectificative est en cours et devrait intégrer notamment:

– L’actualisation des hypothèses ayant servi à la préparation de la LF 2020 et des principaux indicateurs économiques,

– Les nouvelles prévisions avec incidence sur le déficit budgétaire, la balance des paiements et la dette,

– L’élaboration d’un plan vigoureux pluriannuel de relance de l’activité économique.

Le Ministère penche sur plusieurs scenarii de manière à être prêts à toutes les éventualités.



Il reste bien entendu que chaque scénario engendre des impacts différents sur les indicateurs d’activité et macro-économiques et nécessite en conséquence une batterie de mesures appropriés et soutenables.

C’est donc au fur et à mesure de la clarification du scénario de sortie du confinement sanitaire que nous adaptons ce qu’il y a lieu de faire en matière économique et

social.

Quoiqu’il en soit, les principes suivants sont d’ores et déjà retenus :

– Le Comité de Veille Economique (CVE) restera à l’écoute de tous les opérateurs économiques et mettra en place les outils permettant aux entreprises de dépasser cette situation inédite.



– Un plan massif de relance de l’économie est en cours de finalisation et sera présenté le moment venu.