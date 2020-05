‘‘L’activité des secteurs agricoles et de la pêche devra se poursuivre et se renforcer, auprès de l’ensemble des acteurs avec un regain d’activité au sein des différents maillons et unités de la chaine de valeur, à la fin de la période du Ramadan et de Aid Al Fitr. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19, les secteurs agricoles et de la pêche ont réussi, depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Maroc, à maintenir leurs activités et leurs productions. L’activité s’est ainsi poursuivie tout au long de la chaine de valeur permettant un approvisionnement régulier et suffisant du marché en produits alimentaires agricoles et de la pêche’’

Communiqué du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts