Les travaux de l’édition 2023 du Forum pour l’Investissement en Afrique (AIF), placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont pris fin, vendredi à Marrakech.

Cet événement de trois jours, auquel ont pris part près de 10.000 participants de haut niveau a été l’occasion d’examiner l’importance de la promotion de l’investissement en infrastructures et de l’intégration régionale pour l’Afrique ainsi que d’autres problématiques.

Les séances de réflexion de ce Forum ont été riches en débats marqués par des interventions de chefs d’État et de gouvernement, de décideurs publics et privés, et d’investisseurs impliqués dans le développement économique et social du continent.

S’exprimant au nom du Gouvernement marocain, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences (MIEPEEC), Younes Sekkouri, a souligné que le Forum pour l’Investissement en Afrique a été une occasion pour explorer les opportunités, discuter des défis et des solutions, et renforcer les partenariats nécessaires pour réaliser les aspirations du continent africain.

« Les sujets abordés lors des panels, à savoir l’accélération de la transformation économique de l’Afrique, la promotion d’une industrialisation responsable, l’importance cruciale des chaînes de valeur, la transition vers les énergies renouvelables et les moyens de mobiliser les investissements pour une croissance transformatrice via les marchés de capitaux, ont été au cœur des discussions », a relevé

« Le Forum a également été un véritable reflet de la diversité et de la richesse de notre continent. Nous avons vu émerger des projets passionnants, des partenariats prometteurs se former et des idées innovantes se concrétiser », a-t-il fait savoir, ajoutant que l’Afrique a démontré qu’elle est véritablement ouverte aux échanges et prête à accueillir des investisseurs des quatre coins du monde.

Alors que « nous réfléchissons au succès de cette édition, il est essentiel de reconnaître le rôle et le parcours uniques du Maroc dans le paysage africain », a-t-il soulevé, rappelant que la relation du Maroc avec l’Afrique est profondément enracinée, historique et enrichie par un patrimoine, une culture et des valeurs communes.

L’AIF se veut une plateforme multipartite axée sur la conclusion d’accords à l’échelle du continent à travers un format innovant mêlant présentation de projets dans des « board rooms » dédiés et débats sectoriels de haut niveau.