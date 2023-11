Un tout nouveau label dans le monde de l’éducation vient de voir le jour : le TOP School in Morocco – Ranking. Lancé par le magazine Campus Mag, il a pour objectif de classer les meilleures écoles supérieures d’ingénieur et de management.

TOP School in Morocco – Ranking 2023© est le nouveau label issu du baromètre Diorh-Campus Mag des diplômes marocains, lancé en 2017, dont l’objectif est de combler un vide important: l’absence d’outils fiables permettant d’éclairer les différents acteurs (entreprises, étudiants, corps pédagogique) sur l’attractivité et l’employabilité des jeunes diplômés et leur capacité à répondre aux besoins des entreprises marocaines.

Cet outil de référence, fruit d’une recherche approfondie et d’une évaluation méticuleuse de plusieurs mois, prend un parti-pris fort en s’appuyant exclusivement sur le point de vue des recruteurs. Il a mobilisé plus de 60 directeurs des ressources humaines d’entreprises marocaines de premier plan, pour mettre en lumière la qualité de l’enseignement supérieur, particulièrement pour les écoles d’ingénieur et de management. Les meilleures écoles, celles qui ont été plébiscitées par les employeurs sondés, bénéficieront du label TOP School in Morocco – Ranking 2023©. Une première au Maroc.

« Notre objectif est ainsi d’informer l’écosystème étudiant, et de fournir aux écoles un outil de promotion puissant, afin de renforcer leur attractivité et de mettre en avant leur engagement envers l’excellence », explique Youssef Ziraoui, à l’origine de cette initiative.

Référence au Maroc, le baromètre DIORH-Campus Mag des diplômes marocains, qui a donné naissance au label TOP School in Morocco – Ranking 2023© est « le classement des classements ». « Véritable boussole, il est le seul outil au Maroc permettant aux écoles supérieures de se positionner et de se comparer. « Le label TOP School in Morocco – Ranking 2023© offre une opportunité exceptionnelle aux écoles marocaines de se démarquer et de renforcer leur réputation, leur crédibilité et de se positionner comme un leader de l’enseignement au Maroc », poursuit notre source.

Notoriété, parcours en entreprise et salaires

TOP School in Morocco – Ranking 2023© couvre le périmètre suivant : les diplômes Bac + 5 des écoles d’ingénieur et de management étatiques ou reconnues par l’Etat.

Le questionnaire que nous avons soumis au panel composé de DRH a permis de l’interroger sur trois grandes dimensions, pondérées de manière équitable : le classement de notoriété, le classement critériel et le niveau de rémunération octroyée aux jeunes diplômés selon leurs diplômes.

Le classement de notoriété tient compte du nombre de fois où un établissement est cité par le panel sur chaque filière. Chaque établissement se voit ainsi affecter un nombre de points en conséquence. Le classement dépend ainsi à la fois de la note obtenue mais également de la fréquence où l’établissement est cité.

Le classement critériel permet quant à lui de noter chacune des écoles à la lumière du parcours de ses diplômés : recrutement (comportement et assertivité des candidats, aisance orale, maturité des réponses), acculturation (facilité d’intégration , sens de l’appartenance, ouverture aux changements, développement (potentiel, évolutions de carrière du collaborateur, développement d’expertise et influence (présence dans les instances de direction, contributions transversales marquantes).

Le niveau de rémunération des jeunes diplômés joue un rôle significatif dans le classement TOP School in Morocco – Ranking 2023©. Cette dimension évalue les salaires accordés aux jeunes diplômés en fonction de leur diplôme et de l’institution qu’ils ont fréquentée. En établissant un lien direct entre la rémunération des diplômés et leur établissement d’enseignement, le classement tient compte de l’impact réel des écoles sur la réussite professionnelle de leurs étudiants.