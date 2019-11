Karim Ahniche a été nommé vice-président pour la région EMEA lors de la réunion de AIMS International qui s’est tenue récemment à Munich. Ahniche est directeur général d’AIMS International Maroc. Avant de rejoindre le secteur du recrutement de cadres, il a commencé sa carrière dans les médias chez Reuters en tant que directeur des ventes pour le Moyen-Orient et a ensuite travaillé pour des multinationales reconnues à des postes de direction au Maroc, à Dubaï et à Bahreïn couvrant le Moyen-Orient et les régions africaines. Doté d’un esprit entrepreneurial et d’une excellente expérience dans les médias, la finance, la vente, le conseil, la gestion et le développement commercial, il a rejoint AIMS International en 2012. Depuis lors, Ahniche a pu établir des relations de confiance solides avec ses clients et partenaires en identifiant continuellement de nouvelles opportunités pour les accompagner dans leurs besoins RH et ainsi bâtir une excellente réputation au niveau national.