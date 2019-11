La Chambre des représentants a adopté, ce jeudi en séance plénière, la première partie du projet de loi des finances (PLF 2020).

Le texte a reçu l’aval de 168 députés et a été rejeté par 71 autres. Durant la discussion du texte, les groupes et le groupement parlementaires avaient présenté 270 amendements à introduire sur le PLF et le gouvernement a interagi positivement avec plusieurs propositions