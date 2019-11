L’association marocaine Dar Si Hmad pour le développement, l’éducation et la culture a décroché mercredi à Espoo, en Finlande, le prestigieux prix Energy Globe Award qui récompense la durabilité dans la catégorie « Eau ». Considéré comme le prix d’excellence environnementale le plus renommé au monde, l’Energy Globe Award a été remis au président de l’association, Aïssa Derhem, pour le projet de collecte d’eau de brouillard destiné à renforcer l’accès à l’eau potable, qui met en œuvre la nouvelle technologie de CloudFisher. En construisant la plus grande station de collecte de brouillard au monde avec un apport en eau moyen actuel de 34.000 L/jour, l’ONG Dar Si Hmad a transformé la vie de villages entiers du sud du Maroc, en particulier celle de femmes et de filles qui passaient environ 3,5 heures par jour pour transporter de l’eau à partir de puits lointains. Doté de 10 000 euros par catégorie, l’Energy Globe Award a pour objectif d’encourager les projets axés sur l’efficacité énergétique, la conservation des ressources et l‘utilisation des énergies renouvelables. Le prix a été remis cette année en Finlande, qui assure la présidence de l’Union européenne et dont la durabilité est l’un des sujets les plus importants.