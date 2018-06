Infomédiaire Maroc – Dans le cadre des préparatifs de l’Aid Al Adha1439 (2018), Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, accompagné du Secrétaire Général du Ministère et du Directeur Général de l’ONSSA, s’est réuni courant juin 2018 avec les représentants de l’Ordre National des Vétérinaires (ONV) au sujet des préparatifs de l’opération Aid.

A l’issue de cette réunion, et après échanges d’avis au sujet des principales causes ayant entrainé le verdissement de certaines carcasses ovines de Aid Al Adha 1438 (2017), en l’occurrence, l’éventuelle utilisation frauduleuse des fientes de volailles dans l’alimentation des ovins et des caprins engraissés et à l’usage illicite, par certains engraisseurs et /ou intermédiaires de substances et de médicaments non autorisés chez les animaux, tous les membres du Conseil National de l’ONV présents, ont montré leur volonté à collaborer efficacement avec l’ONSSA pour la réussite de son plan d’action Aid.

En effet, les membres du Conseil National de l’ONV, conscients de leur rôle dans la protection de la santé aussi bien publique que animale, se sont engagés à doubler d’effort durant toute la période de l’AID pour :

. Sensibiliser les vétérinaires à collaborer davantage avec les services de l’ONSSA en les informant, en temps réel, de toute pratique illicite en matière d’utilisation et de commercialisation des médicaments et substances non autorisés d’une part, et de toute utilisation frauduleuse des fientes de volailles dans l’alimentation des animaux préparés à l’abattage à l’occasion de Aid Al Adha d’autre part ;

. Sensibiliser leurs éleveurs à adhérer au programme de préparatifs de AID AL ADHA lancé par le ministère ;

Renforcer le contrôle de l’usage et de la traçabilité des médicaments vétérinaires ;

. Inviter les services de Douanes et des Autorités locales à renforcer le contrôle de la commercialisation des médicaments de contrebande et substances non autorisés.

En marge de cette réunion, plusieurs dossiers concernant la profession vétérinaire ont été discutés et présentés à Monsieur le Ministre qui a assuré de son soutien les membres de l’ONV.

Cette réunion a également été l’occasion de convenir du lancement de discussions et de programmes réguliers d’échange pour le traitement des aspects concernant la promotion de la profession vétérinaire afin de continuer pleinement à la protection du cheptel et de la santé publique.

Rédaction Infomédiaire