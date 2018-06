Infomédiaire Maroc – Le secteur de la santé vient de se renforcer par la création de la première association marocaine des officiers de la santé opérant dans le contrôle sanitaire au niveau des points de transit terrestres, maritimes et aériens.

L’association dont le bureau a été élu lors de la tenue récemment de son assemblée constitutive, s’assigne pour objectif d’apporter l’appui technique au programme national de contrôle sanitaire aux frontières, d’améliorer les sciences liées au contrôle sanitaire dans les points de transit et de contribuer à la formation et à la consolidation des capacités de ces officiers de la santé.

L’ONG a pour but également de contribuer aux recherches scientifiques et techniques dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières et d’organiser des ateliers et des rencontres nationales et internationales sur le contrôle sanitaire dans les points de passage, note le communiqué.

Les services chargés du contrôle sanitaires assurent un rôle primordial dans le domaine de la sécurité sanitaire et la surveillance épidémiologique, et ce dans le cadre du programme national du contrôle sanitaire aux frontières, conformément aux lois et stratégies nationales en la matière et au règlement de l’Organisation mondiale de la santé, affirme la même source.

Le Maroc dispose de 32 services couvrant tous les points de transit, au niveau desquels s’activent les équipes des professionnels de la santé, à savoir des médecins, infirmières et techniciens de santé environnemental, qui s’appellent désormais, des officiers de la santé opérant dans le contrôle sanitaire aux frontières.

Ces services prennent une série de mesures portant sur l’efficacité du contrôle et des systèmes d’alerte précoce de tout danger susceptible de nuire à la santé publique et le contrôle sanitaire des passagers et des marchandises et des cercueils, ainsi que le contrôle sanitaire des moyens de transport, y compris les navires, les avions et autres moyens de transport international.

Ils se chargent également du contrôle sanitaire de points de transit concernant le contrôle des aliments, de la qualité de l’eau et des étapes d’élimination des déchets solides et liquides, ainsi que la présentation des conseils de santé aux voyageurs, poursuit le communiqué.

Conscient du rôle central des ressources humaines actives au niveau des points de transit dans le renforcement de la sécurité sanitaire au Maroc, le ministère de la santé ne ménagera aucun effort pour apporter le soutien et l’aide nécessaires, développer les projets de partenariat avec cette association, en tant qu’acteur majeur de la stratégie nationale visant à moderniser la structuration des services sanitaires au niveau des frontières.

Rédaction Infomédiaire