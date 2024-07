L’augmentation du capital social du groupe Akdital a connu un réel succès. Durant la période de souscription (du 2 au 9 juillet 2024), la demande pour les actions d’Akdital a largement dépassé les attentes, avec 43,3 millions d’actions demandées pour seulement 1,5 million d’actions offertes.

Avec un prix d’émission fixé à 670 dirhams par action, le montant total souscrit a atteint 29 milliards de dirhams. Cette opération a attiré 16.623 souscripteurs de 43 nationalités différentes, soulignant l’attrait international de cette offre. Les souscripteurs institutionnels et non institutionnels ont tous montré un fort intérêt, malgré un taux de satisfaction moyen de seulement 3,44%.

Les souscriptions ont principalement été dominées par les personnes physiques marocaines résidentes, représentant 95,04% du total des souscripteurs. Les investisseurs institutionnels, bien que moins nombreux, ont souscrit pour des montants significatifs, avec les OPCVM obligataires en tête, représentant 34,15% des actions demandées. Ce succès souligne la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance et la stratégie de développement d’Akdital.

Géographiquement, la région Casablanca-Settat a enregistré le plus grand nombre de souscriptions, totalisant 59,49% des actions demandées. Les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès suivent avec respectivement 14,98% et 8,90%.