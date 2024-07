Revue de référence de l’univers du luxe, le Robb Report a créé en 2023 un classement spécifique distinguant les plus beaux hôtels de la planète. Une sélection ultime de cinquante établissements, qui répond aux plus hautes exigences des voyageurs en quête d’expériences uniques dans les plus beaux lieux du monde.

Se hissant à la 2e place de cette prestigieuse sélection dont elle est le seul hôtel marocain, La Mamounia a été saluée en 2024 comme un « rêve devenant réalité », une adresse iconique tout à la fois légendaire et contemporaine où chaque instant relève d’un art de vivre au summum du raffinement.

« C’est avec une immense fierté que nous partageons cette nouvelle, animés par la joie de voir une nouvelle fois récompensés nos efforts constants pour que La Mamounia demeure une adresse d’excellence et d’élégance. Cela nous encourage plus que jamais dans notre vocation : offrir à notre clientèle un accueil au-delà de la perfection, héritage toujours réinventé d’une longue tradition d’hospitalité et d’attention », lit-on dans un communiqué du prestigieux établissement hôtelier.