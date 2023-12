Le groupe Akdital inaugure une nouvelle infrastructure de santé à Béni Mellal.

L’Hôpital Privé de Béni Mellal, qui couvre un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, met à disposition des habitants de la région des équipements de pointe destinés au traitement de toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes.

Avec ses 150 lits d’hospitalisation, ses 9 blocs opératoires ultramodernes et une salle de cathétérisme interventionnelle, l’Hôpital Privé de Béni Mellal offre une infrastructure complète et ultramoderne.

L’établissement dispose d’un pôle de réanimation comprenant 10 box dédiés à la réanimation polyvalente et cardio-vasculaire, ainsi que 7 couveuses destinées à la réanimation néonatale. En plus de ces installations, l’hôpital est doté d’une unité de soins intensifs équipée de 31 lits.

Enfin, cette infrastructure de dernière génération accueille un service de maternité comprenant 20 lits et une nurserie.