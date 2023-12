Le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech accueillera le 13 décembre, un concert du pianiste espagnol José Luis Nieto et ce, dans le cadre de sa tournée «Pasión de Falla».

Cet évènement artistique, prévu à l’Auditorium Pierre Bergé du Musée, est organisé par l’Institut Cervantes de Marrakech, la Fondation Universitaire Ibéroaméricaine (FUNIBER) et l’Université Européenne de l’Atlantique, en partenariat avec le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech.

Pianiste à la carrière internationale, Nieto offrira aux spectateurs le récital intitulé « Pasión de Falla », comportant plusieurs pièces musicales du compositeur espagnol Manuel de Falla, notamment « El sombrero de tres picos », « El amor brujo » et « Fantasía bética », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

José Luis Nieto s’est formé au Real Conservatorio Superior de Música (Conservatoire Royal Supérieur de Musique) de Madrid et au Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou en Russie, fait savoir la même source.

En Europe, il a donné des concerts à l’Académie Royale d’Espagne à Rome, Hamburg Laeiszhalle – Elbphilharmonie, Stockholm konserthuset, Louisiana Museum of Modern Art de Copenhague, Juan March Foundation à Madrid, The Auditorio Nacional à Madrid, West Road Concert Hall in Cambridge, Salzburg Mozarteum, Belgrade Philharmonic, entre autres.

L’artiste a également été invité par de prestigieuses institutions dont, la Fordham University of New York, le Centre culturel espagnol de Miami, le Latino Festival Chicago Composeres, et à recevoir une excellente critique pour sa virtuosité.