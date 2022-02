La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) reçoit, ce mercredi 2 février, Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, qui sera accompagné de cinq ministres.

Il s’agit, selon la CGEM, de Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des finances, de Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la protection sociale, de Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, et de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.