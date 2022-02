Le succès appelle le succès chez Dacia. Après la naissance de Logan en 2004, c’est une autre future star qui fait son entrée dans le monde automobile en 2010 : Duster. Ce produit iconique qui a démocratisé le SUV a parcouru tous les chemins, du froid sibérien au désert marocain. Look baroudeur, prestations 4×4, voiture familiale, il va en effet à la rencontre de tous les défis. Dacia Duster fête cette année les 2 millions d’exemplaires vendus dans près de 60 pays. Une histoire de plus d’une décennie que les ingénieurs, les designers, mais surtout les clients ne sont pas près d’oublier.

Asseyez-vous tranquillement et remontez le temps dans les années 2010. Vous portez un streetwear adoubé et un « mom » jean. Exit les tendances luxueuses, place au confort et à la découverte. Vous rêvez d’une voiture décontractée, comme votre style. Peut-être d’un SUV, mais pas n’importe lequel ! A cette époque, le marché mondial des SUV est en plein essor, mais les modèles proposés sont soit très chers et sophistiqués, soit très basiques et rustiques. C’est ainsi que Duster est né : accessible, robuste et attirant, il matche parfaitement avec les tendances sociétales de l’époque et répond aux besoins quotidiens de ses clients. Il devient très vite une icône pour la marque Dacia mais aussi un symbole pour toute une industrie. Depuis 2010, le succès de ce modèle se confirme avec 2 millions d’exemplaires vendus partout dans le monde. Embarquez, nous vous emmenons faire un tour.

Un aller-retour Helsinki-Ankara !

Commençons par la Roumanie, le pays où Duster est fabriqué pour découvrir quelques chiffres sur sa production à l’usine de Pitesti (Mioveni). Une fois sorti des ateliers, partons avec lui en Italie pour un match de foot ou bien un peu plus loin, pour grimper le plus haut sommet de la Terre. Et si vous n’êtes pas encore fatigués, faisons un détour par la Finlande pour nous rendre ensuite en Turquie. Vous nous suivez ? Regardez, 2 millions de Duster, cela représente en effet beaucoup !

L’essentiel, comme mode de vie

Et si vous voulez encore quelques curiosités, vous serez servis ! Les clients de Duster sont tous différents, et ce n’est pas un secret puisqu’ils vivent un peu partout dans le monde. Mais ils ont un point en commun : l’essentiel, comme mode de vie. Voici toutefois quelques particularités que vous ne connaissiez peut-être pas à leur sujet :

C’est au Royaume-Uni que nous comptons le plus de femmes parmi les acheteurs de Duster.

C’est en Turquie que les acheteurs de Duster sont les plus jeunes (42 ans en moyenne) et qu’ils vivent le plus en famille (62 % vivent avec leurs enfants).

Parmi les acheteurs de Duster en France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne et Italie, les clients sont très friands d’outdoor : 23 % aiment la marche et la randonnée, 12 % adorent le vélo et 9 % les voyages.

Dans ces cinq mêmes pays, 44 % des clients habitent en milieu rural, 30 % dans une petite ville, 10 % dans une moyenne / grande ville et 11 % en banlieue.

Et 56 % d’entre eux disent acheter le Duster notamment pour son prix, 20 % pour son design et 16 % par fidélité.

Duster, une raison d’être mondiale

Revenons sur la genèse du H79, le Duster 1 sous son nom de code ! La mission de l’équipe Produit n’est pas facile : il faut partir d’une feuille blanche pour créer un véhicule qui n’existe sur aucun marché. Il doit être destiné au monde entier et donc capable de rouler aussi bien dans la neige qu’à des températures très élevées. Et le tout, à un prix accessible, imbattable par la concurrence. En résumé, un véhicule avec des prestations 4×4, robuste, fiable et polyvalent.

Pour sa conception, les défis n’ont donc pas manqué : boîte de vitesses 6 rapports avec 1er rapport très court, chaîne cinématique avec coupleur piloté, garde au sol et angles de franchissement importants, etc. Les équipes s’en souviennent encore. Surtout pour arriver à la première vitesse dite « rampante », capable de faire avancer le véhicule à seulement 5,79 km/h à 1000 tr/min. Si les militaires marchaient devant les jeeps pour ouvrir les voies pendant la guerre, Loïc Feuvray, chef de produit Duster 1, avait le même protocole : « Je marchais à côté de la voiture pour vérifier si nous étions arrivés à une vitesse suffisamment lente pour satisfaire les besoins tout terrain. » Un défi réussi comme l’a prouvée ensuite la carrière de Duster en dehors des sentiers battus.

Snorkel, ou le symbole du « design to cost » chez Dacia

Si le premier Duster était un best-seller, sa deuxième génération l’est encore plus. Lancée sept ans après elle, en 2017, le brief pour elle était clair : conserver l’ADN de Duster, être dans la continuité, tout en proposant une meilleure version. Après de nombreux concours en interne et des dessins très inspirants, une version est vite ressortie : design plus musclé, ceinture de caisse remontée, custode relevée vers l’arrière et une calandre reconnaissable plus affirmée.

Les anecdotes design n’en manquent pas. Surtout quand il faut innover et apporter des solutions fiables, à moindres coûts. C’est l’esprit « design to cost » qui prévaut chez Dacia. La preuve, l’histoire du « snorkel » ! Cette pièce noire qui fait penser au véritable snorkel des véhicules extrêmes est une signature iconique de Duster. David Durand, chef du design extérieur, nous raconte son histoire : « Nous avons développé cette pièce à cause d’une contrainte technique. Les roues sont très décalées par rapport aux portes et il est impossible d’emboutir la pièce de l’aile avant sous cette forme. Nous avons ainsi créé ce « snorkel » en plastique, qui est placé entre l’aile et les portes. Cette pièce est très fonctionnelle puisqu’elle protège parfaitement la zone contre les projections de graviers et de boue et permet de fixer le clignotant latéral. Nous avons fait des économies en laissant la pièce brute, sans peinture, et gagné un design unique, qui donne un aspect baroudeur au Duster ! »

Mais pour tout vous dire, il y a une chose que les designers ne vous ont pas encore racontée. Duster 2 est le seul modèle de la marque Dacia sur lequel nous retrouvons trois aérateurs, à la place de deux, au centre de la planche de bord. Belle curiosité, n’est-ce pas ? Et ce n’est pas un hasard, tout a été réalisé pour des raisons d’esthétique et de confort, puisque l’aérateur central alimente en air supplémentaire le deuxième rang des passagers.

Primé 40 fois !

Si les designers et les ingénieurs ont tout fait pour créer ce véhicule unique, les fabricants ont relevé aussi tous les challenges. L’usine de Pitesti (Mioveni), à 200 km de Bucarest, a été transformée et modernisée pour accueillir la fabrication de Duster. Plateforme embarquée, zones de kitting dédiées pour préparer les pièces, des chariots AGV et des postes de travail ergonomiques et adaptés à chaque opération. Pour les roumains, Duster est devenu une fierté nationale : Duster police, Duster armée, Duster ambulance, il a été adopté par toutes les administrations et les grandes entreprises.

Duster est une fierté nationale, oui, mais aussi internationale ! Il a été primé avec plus de 40 récompenses depuis son lancement. La voiture de l’année en Roumanie, le meilleur SUV au Royaume-Uni, la meilleure voiture familiale en Allemagne et en Belgique, et beaucoup d’autres qui témoignent du succès de ce modèle unique et emblématique.

Pikes Peak, la Grande Traversée, Duster en 16 clichés

Maintenant, vous en savez beaucoup sur Duster. Mais avec ce modèle, il n’y en a jamais assez ! Petit tour de magie ou mieux que cela, un petit tour en images !

Commençons par son côté sportif et aventurier. Duster aime les compétitions et ne cède pas sa place facilement. Du Rallye Aïcha des Gazelles en Maroc à la célèbre course de côtes Pikes Peak aux Etats-Unis, en passant par le Trophée Andros, les épreuves ne lui manquent pas.

En Pologne, les compétitions en Duster sont devenues une tradition. Duster s’affiche souvent sur les podiums lors du Championnat National de Rallye ou du Dacia Duster Motrio Cup. Des courses hors normes pour les amoureux d’aventure et du off-road !

En France, nous le trouvons souvent aux courses d’endurance 4×4. Mais aussi à la grande traversée des Alpes. Des passionnés, des aventuriers, ce sont bien les clients Duster.

Et pour vous faire rêver un peu, quelques photos avec les raids Duster en Grèce. La tente sur le toit, place à la liberté.