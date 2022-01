Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est attardé, ce mercredi soir lors d’une émission spéciale diffusée sur les chaîne Al Aoula et 2M, sur la gestion de la pandémie du coronavirus. Pour lui, la décision de fermer les frontières « était judicieuse face à l’absence en ce moment de données précises sur le variant Omicron ». Et de faire observer qu’ »il existe un comité scientifique et un comité ministériel qui prend des décisions que je suis tenu de mettre en œuvre ».

Le Chef du Gouvernement s’est dit optimiste quant à la réouverture des frontières dans les semaines à venir, notant que « cette question est sur la table du gouvernement et est en cours d’examen afin d’opérer une relance du tourisme ».

S’agissant des mesures urgentes prises pour le retour dans le Royaume des personnes bloquées à l’étranger, Akhannouch a expliqué que le gouvernement a ouvert la voie au retour des résidents au Maroc. Cette question figure parmi les problématiques soulevées et il faut attendre la réouverture des frontières, a-t-il poursuivi.