Ithmar Capital a été élu, à une large majorité, au Conseil d’Administration de l’International Forum of Sovereign Wealth Funds lors de sa 13ème assemblée annuelle tenue en novembre 2021. Le fonds marocain en assurera la présidence pour une durée de 3 ans.

Cette élection, une première pour un fonds souverain africain, est une nouvelle illustration du leadership du Royaume acquis grâce à la conduite du Roi Mohammed VI.

Le premier Conseil d’Administration de l’IFSWF présidé par Ithmar Capital s’est tenu jeudi 20 janvier 2022 par visioconférence. Les travaux et discussions ont essentiellement porté sur les chantiers stratégiques en cours, les plans pluriannuels et le programme de l’année 2022 du Forum.

Lors de son mandat, Ithmar Capital compte appuyer notamment les thématiques ayant trait à l’économie verte et de manière plus générale promouvoir le rôle de l’investissement comme levier d’accélération d’un développement durable et inclusif.

Il est à noter que lors de la dernière assemblée annuelle, Ithmar Capital avait organisé un panel portant sur les défis et les opportunités d’investissement post-pandémie auxquels font face les pays d’Afrique et le rôle des investisseurs publics et privés plus, particulièrement les fonds souverains, pour une reprise résiliente et durable.