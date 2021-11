Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, ce mardi à Rabat, une réunion consacrée à l’examen de l’ensemble des mesures nécessaires pour stimuler la relance économique à travers l’investissement et faciliter l’acte d’investir.

La réunion a concerné ainsi la contribution des Centres Régionaux d’Investissement (CRI) à la mise en œuvre, au niveau régional, des politiques publiques en matière d’investissement et de revenir sur le travail important effectué par ces centres au cours des deux dernières années, après la profonde réforme opérée sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Cette réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Mme Ghita Mezzour, ainsi que les directeurs des 12 CRI du Royaume.

Elle intervient suite à la réunion consacrée à l’investissement, et présidée par le Chef du gouvernement le 27 octobre dernier, et qui avait pour objectif de discuter de l’ensemble des mesures nécessaires à l’accompagnement de l’investissement productif, générateur de valeur ajoutée et d’emplois, notamment à travers l’action des CRI, conclut le communiqué.