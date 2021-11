Intelcia IT Solutions, en partenariat avec Le Matin, co-organise un cycle de 4 conférences autour des IT & Télécoms sous le thème : “Métiers de l’IT et des Télécoms : opportunités et défis”.

La première des rencontres, prévue pour ce vendredi 12 novembre, portera sur la thématique : “Etat des lieux et perspectives des acteurs de l’IT et des Télécoms”.

Elle réunira des experts dans les secteurs de l’IT et des Télécoms autour l’évolution de ces secteurs ainsi que leurs perspectives dans les prochaines années.