Le Conseil d’Administration de l’Office National des Pêches (ONP) s’est réuni le mardi 12 Janvier 2021, sous la présidence de Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Au cours de cette réunion, le Conseil a approuvé le plan d’action relatif à l’année 2021 ainsi que le budget y afférent.

Le plan d’action 2021 a pour objectif de poursuivre l’amélioration et la modernisation de la commercialisation des produits de la pêche maritime. En effet, l’Office compte déployer en 2021 la feuille de route portant sur la refonte du processus de commercialisation. Il s’agit notamment, du renforcement du cadre réglementaire, d’une offre de services à terre plus pointue, de la restructuration de l’activité du mareyage et de la digitalisation de la criée.

L’ONP poursuivra également le programme de mise à niveau et de maintenance des équipements et infrastructures de commercialisation afin qu’ils continuent de répondre aux meilleurs standards.

Pour développer le réseau de commercialisation, il est prévu de procéder à l’achèvement de la construction de la halle d’Essaouira, de construire une nouvelle halle au port de Lamhiriz et de réaliser l’extension de la halle au poisson de Tarfaya. Le réseau relatif à la deuxième vente sera renforcé à travers l’extension du marché de gros au poisson de Casablanca afin qu’il puisse accompagner le développement de l’activité.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’efficacité énergétique engagée par l’ONP, il est prévu d’équiper certains Villages de pêcheurs (VDP) et Points de débarquement aménagés (PDA) du Sud en centrales photovoltaïques.

Le Conseil d’Administration s’est également penché sur le déploiement de la démarche Qualité-Sécurité-Environnement prévu en 2021 à travers la généralisation de l’agrément sanitaire des halles et marchés de gros au poisson et le maintien des agréments existants.

Enfin, une réflexion sur le repositionnement stratégique de l’ONP a été entamée afin de donner à l’institution une nouvelle impulsion et lui permettre de remplir au mieux la mission qui lui est dévolue en tant que bras opérationnel des pouvoirs publics pour le développement de la filière pêche.