La note de solidité financière de l’Afrique du Sud sera dégradée davantage si le gouvernement n’arrive pas à maîtriser sa dette, a mis en garde ce mercredi l’agence de notation Moody’s.

«Le profil de crédit de l’Afrique du Sud est de plus en plus limité par de fortes pressions budgétaires généralisées, outre une hausse des coûts d’emprunt et une croissance toujours faible», a indiqué Moody’s dans une note sur les perspectives économiques sud-africaines.

Soulignant que le pays est confrontée à un certain nombre de problèmes financiers, l’Agence internationale a fait observer que «les progrès des réformes économiques structurelles ont été limités au milieu des obstacles sociaux et politiques» que connaît ce pays d’Afrique australe.

Elle a ajouté qu’un manque de réformes, l’augmentation des dépenses, la baisse des revenus et la volatilité des taux d’intérêt pourraient conduire à une nouvelle dégradation de la note sud-africaine.

En novembre dernier, Moody’s a abaissé les notes en devises étrangères et locales du pays à Ba2, deux niveaux en dessous de la note d’investissement de Ba1.

Les perspectives de l’économie sud-africaine restent négatives avec la deuxième vague de la pandémie du coronavirus qui a exacerbé la détérioration des finances publiques. Moody’s prévoit que le pays atteindra un ratio dette/PIB de 100,7% d’ici 2022.

La semaine dernière, le Fonds monétaire international (FMI) avait mis en garde l’Afrique du Sud contre la persistance de la crise économique due, principalement, aux problèmes des entreprises publiques et au manque de la croissance économique.

«L’Afrique du Sud a été très durement touchée par la pandémie du Covid-19. En 2020, la production s’est fortement contractée et les pertes d’emplois ont été importantes, malgré les actions opportunes des autorités pour soutenir les groupes les plus vulnérables et les entreprises touchées», a déclaré une équipe du FMI en marge d’une réunion virtuelle avec des responsables du gouvernement sud-africain pour examiner les récents développements économiques et les perspectives économiques du pays.