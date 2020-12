Utah Jazz est devenu la propriété du milliardaire Ryan Smith, fondateur de la société Qualtrics, après l’approbation du conseil d’administration de la NBA du rachat des parts de la famille Miller, propriétaire depuis 35 ans.



La vente s’élève à 1,66 milliard de dollars incluant également la salle, la Vivint Arena, et les Salt Lake City Stars, l’équipe réserve évoluant en G-League, selon plusieurs médias locaux.



“Ryan Smith est un entrepreneur et un patron visionnaire qui s’avère être un apport fantastique pour notre ligue”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué.



“En tant que fan de longue date du Jazz et plus récemment en tant que l’un de leurs principaux partenaires marketing, Ryan a démontré son profond engagement et il ne fait aucun doute qu’il apportera le même niveau de dévouement à la tête du club”, a précisé Silver.



De sa part, la famille Miller, qui avait racheté 50% de l’équipe en 1985 avant de racheter les 50% restants pour devenir l’unique propriétaire, conservera une part minoritaire dans le Jazz,



Il est à noter que les Millers ont mené l’équipe à réaliser de notables succès, sans toutefois parvenir à remporter un titre de champion, barrée en finales 1997 et 1998 par les Chicago Bulls de Michael Jordan.