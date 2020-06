BMCE Capital, Pôle Banque d’Affaires du Groupe Bank of Africa, poursuit sa transformation digitale et lance aujourd’hui ‘BK Financial Bot’, le premier chatbot de la place dédié aux métiers de la Banque d’Affaires.

Gratuit et réservé dans un premier temps aux clients de l’activité Gestion d’Actifs – BMCE Capital Gestion -, BK Financial Bot est un agent conversationnel permettant de recevoir instantanément sur WhatsApp des informations clés concernant les placements et opérations sur OPCVM.

Ce chatbot, fruit du programme d’innovation ouverte CAP’Tech by BMCE Capital, est évolutif et sera enrichi dans les prochaines semaines par de nouveaux services couvrant d’autres métiers de la Banque d’Affaires. A travers ce nouveau service innovant, intuitif et disponible 24h/24 & 7j/7, BMCE Capital souhaite renforcer davantage la relation avec ses clients et rendre plus fluide l’expérience proposée.