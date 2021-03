Candidat au conseil de la FIFA aux côtés du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa et de l’Egyptien Hany Abou Rida (ex patron du football égyptien), Kheïreddine Zetchi a décidé, ce vendredi matin, de retirer sa candidature.

La décision est tombée quelques minutes avant le début de l’assemblée générale élective de la Confédération africaine de football (CAF), qui se tient à Rabat.

Le patron du football algérien justifie sa décision par le fait de ne pas pouvoir effectuer une campagne électorale convenablement, suite au rejet de sa candidature dans un premier temps par la FIFA, puis la réhabilitation de la décision quelques jours après par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Et suite à cette décision, les deux sièges du groupement linguistique 3 de l’Afrique (Arabophone, Lusophone et hispanophone) au conseil de la FIFA, les deux sièges reviendront au président de la Fédération royale marocaine de football et à l’ancien président de la Fédération égyptienne.

Fouzi Lekjaa devient ainsi le premier Marocain membre de conseil de l’instance dirigeante du football mondial.