– Un colloque sous le thème “le Sahara marocain: genèses historiques et politiques du conflit factice et la voie pour la solution” , se tiendra les 23 et 24 mars à Agadir, à l’initiative de l’association “As-Sahra”.

– La Direction régionale du département de la Jeunesse et des sports à Béni Mellal-Khénifra organise, du 10 au 12 mars, une exposition virtuelle intitulée “touches féminines” , en collaboration avec neuf femmes artistes peintres marocaines.

– La nouvelle édition enrichie de l’ouvrage référence de Khadija Naamouni “Le culte de Bouya Omar. Le passé similaire de Lourdes” vient de paraitre.

– Le nouveau roman de Gabriel Banon “Les robots de l’apocalypse” vient de paraitre aux éditions “La Croisée des Chemins”.

– Le lancement officiel de l’Année de l’ICESCO de la femme , proclamée sous le thème “Femmes pour le futur” et placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été donné jeudi à Rabat avec une participation de haut niveau.

– La traduction française de l’ouvrage “Contre vents et marées, essai d’explication de l’histoire du grand maghreb” de Abdallah Ibrahim, vient de paraître aux éditions “La Croisée des Chemins”.

– “Le culte de Bouya Omar, le passé similaire de Lourdes” est l’intitulé de la nouvelle édition enrichie de l’ouvrage référence de Khadija Naamouni publié en 1993.

– Le projet culturel digital ‘‘Je viens de l’Oriental’’, visant à faire découvrir la richesse du patrimoine culturel et humain de l’Oriental, a rendu hommage à Feue Zoulikha Nasri (1945- 2015), première femme à occuper le poste de Conseiller du Roi.

– La Maison d’édition “La Croisée des chemins” vient de publier la traduction arabe de l’ouvrage “Éloge des identités molles” (Madih Al-Hawiyyat Al-Marina), de l’anthropologue marocain Hassan Rachik, assurée par Hassan Taleb.