La Mamounia fermera ses portes du 25 mai au 1er septembre 2020 pour rénovation. Une rénovation qui concernera principalement les espaces gastronomiques de la Maison mais pas seulement… C’est avec le cabinet parisien de Patrick Jouin et Sanjit Manku que les équipes de La Mamounia collaboreront pour la réinterprétation des espaces culinaires.

Le duo, parfaitement conscient de la délicatesse de la mission, évoque un rééquilibrage des énergies dans les différents lieux et une transition douce d’une ère à une autre. Une redéfinition conceptuelle plus contemporaine, plus pointue, qui ira explorer des saveurs hautement raffinées et surprenantes dans la lignée de la tradition du goût reconnue à la Mamounia.

Pour les hébergements et les lieux publics des liftings structurels sont également prévus afin d’harmoniser l’ensemble.

Bref une Mamounia qui célèbre l’authenticité, le charme et le renouveau… ‘‘Cette rénovation aura pour défi de mieux inscrire La Mamounia dans son époque tout en gardant intact le charme et l’héritage de cette maison aux 95 ans d’histoire’’, indique Pierre Jochem, DG de La Mamounia, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.