Le contrat-programme entre l’État et la région Fès-Meknès, qui porte sur la réalisation de projets d’une valeur budgétaire globale de 11,19 milliards de DH, a été adopté lundi à Fès.

Ce document, qui identifie un total de 97 projets touchant différents secteurs d’activités, a été approuvé à l’unanimité lors de la session ordinaire de juillet du Conseil de la région, tenue sous la présidence du président de la Région, Mohand Laenser, en présence du wali de la région, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber.

Le contrat touche, entre autres, les secteurs de l’industrie et du développement des services numériques (7 projets/plus de 1,066 MMDH), de l’équipement et la logistique 12projets/3,184 MMDH), de l’enseignement supérieur et l’appui à la recherche scientifique (5 projets/1,850 MMDH), de l’agriculture (820 MDH), de la promotion de l’emploi et du développement des compétences (11 projets/725,9 MDH) et de l’artisanat et l’économie sociale (7 projets/393 MDH).

Il s’agit aussi de la qualification sociale et l’identification des disparités territoriales (19 projets/plus de 2,204 MMDH), du tourisme et la valorisation du patrimoine culturel (16 projets/386 MDH) et l’environnement et la protection des ressources naturelles (7 projets/551,69 MDH).

Le montage financier de ce contrat-programme fait ressortir que les départements ministériels prennent en charge plus de 6,1 MMDH. Le reste est assuré par le conseil régional (3,628 MMDH), les autres collectivités territoriales (315,5 MDH), les établissements publics (580,8 MDH) et les bénéficiaires (513,5 MDH).

Dans une déclaration, Laenser a indiqué que ce programme a été signé par les douze ministères concernés, se félicitant que la région de Fès-Meknès soit ‘’la première à adopter son contrat-programme avec l’État sur la base d’une démarche consensuelle et participative’’.

Outre l’examen et l’approbation du contrat programme entre l’État et la Région, cette session s’est penchée sur l’examen de la convention relative à la réalisation de la première tranche de la zone logistique de Ras El Mas, et du contrat de crédit liant la Région et la Société financière internationale (SFI), pour le financement d’équipements pour la lutte contre la pandémie de Covid-19.

A l’ordre du jour, les conseillers ont débattu du financement des routes inscrites dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural et de projets de conventions, dont un relatif au programme de valorisation des activités économiques et l’amélioration du cadre de vie dans l’ancienne médina de Fès.

Cette convention, qui définit les formules et les conditions de financement dudit programme sur la période 2020-2024 et réglemente le cadre des interventions des parties contractantes, vise la mise à niveau et la réhabilitation de 1.197 sites de l’ancienne médina.

Une autre convention de partenariat pour l’acquisition des équipements de lutte contre la grêle était au menu de cette réunion du Conseil de la région de Fès-Meknès. Elle tend à assister les agriculteurs de la région pour faire face aux effets négatifs de ce phénomène.