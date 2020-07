Le programme prévisionnel des appels d’offres, défini par le conseil régional de Fès-Meknès au titre de l’année 2020, porte sur la réalisation d’un total de 32 projets d’un investissement global s’élevant à 85 millions de DH (MDH).

Sur ce total, huit projets d’une valeur de plus de 20 millions de DH sont en cours de signature, selon des données présentées à l’occasion de la session ordinaire de juillet du conseil régional de Fès-Meknès, tenue récemment à Fès, et consacrée à l’examen et l’approbation, entre autres, du contrat programme entre l’État et la Région pour la mise en œuvre des projets prioritaires du programme de développement régional 2020-2022.

Huit appels d’offres d’un montant total de 45 millions de dirhams sont, également, en cours d’approbation, selon la même source.

La session ordinaire de juillet du conseil régional a été marquée essentiellement par l’adoption du contrat-programme entre l’État et la région Fès-Meknès, qui porte sur la réalisation de projets d’une valeur budgétaire globale de 11,19 milliards de DH.

Ce document, qui identifie un total de 97 projets touchant différents secteurs d’activités, a été approuvé à l’unanimité lors de cette session tenue sous la présidence du président de la Région, Mohand Laenser, en présence du wali de la région, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber.

Le contrat touche, entre autres, les secteurs de l’industrie et du développement des services numériques (7 projets/plus de 1,066 MMDH), de l’équipement et la logistique 12projets/3,184 MMDH), de l’enseignement supérieur et l’appui à la recherche scientifique (5 projets/1,850 MMDH), de l’agriculture (820 MDH), de la promotion de l’emploi et du développement des compétences (11 projets/725,9 MDH) et de l’artisanat et l’économie sociale (7 projets/393 MDH).